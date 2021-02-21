澳網｜佐高域挫麥維迪夫九度封王 奪18項大滿貫續追兩天王 (18:43)

首次與麥維迪夫在正式賽事決賽交手，佐高域開賽即破對方發球局，一口氣連贏3局。麥維迪夫一度追近，但在第12局先輸0：40，且再有一次正手打落網，先落後一盤5：7。這亦令第2次打大滿貫決賽的他，次盤一再被破發後未能沉着應戰，數度掟拍泄憤，再輸一盤2：6。佐高域第3盤同樣先贏3局，最終全場7次破發，多贏一盤6：2，僅花1小時53分解決麥維迪夫，取得第9個澳網男單獎盃。

綜觀全場，在今屆重鋪後球速變快的主場館，雙方雖然只合共9次發球直接得分，但在第一發球的優勢明顯。麥維迪夫在28個第二發只贏得9分，加上15次正手非受壓失誤，而佐高域只得3次，成為勝負關鍵。

而斯洛伐克籍的普拉錫（Filip Polasek）成為該國首名大滿貫錦標得主，35歲的他與克羅地亞籍的杜迪（Ivan Dodig），在男雙決賽以9號種子身分，直落兩盤擊敗5號種子拉姆/沙斯貝利這對美英組合。

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