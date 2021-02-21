菁英盃｜費蘭度以本地球員身分復出 辛祖兩球領東方挫晉峰闖4強 (18:05)

34歲的費蘭度於2013年夏天來港發展，先後效力公民、YFC澳滌及傑志，是2016/17年球季香港足球先生。他本月完成入籍。東方今午於菁英盃B組最後一仗對晉峰，他在下半場後備上陣，首以本地球員身分比賽，亦是繼基頓、辛祖及迪高後，東方第4名原籍巴西的入籍兵。費蘭度及迪高有資格獲港足主帥麥柏倫徵召，出戰6月的世界盃外圍賽。

東方新中堅杜度今仗亦首次上陣，終憑辛祖梅開二度，在小西灣運動場有303人入場下，以2：1擊敗有羅俊仁先開紀錄的晉峰，首名出線周三上演的4強，愉園同樣6戰13分，因對賽成績不及東方，以次名晉級。

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費蘭度表示，取得護照成為香港人有如夢想成真：「在香港生活改變了我，我在此工作得到很多香港人幫助，包括球會職員和球迷，我的兒子也在香港出世。等待機會代表香港隊比賽，也是我的夢想。」他又稱，對於接近一年重返球場比賽感到高興：「雖然狀態未去到100%，但感覺很好，感謝隊友和球會協助，相信很快可重拾佳態。」

費蘭度成為本地球員後騰出外援名額，東方主教練李志堅說不會刻意考慮增兵，並稱費蘭度雖久疏戰陣，仍具備質素，最重要是提防再次受傷。

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