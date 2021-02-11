NBA｜夏登餐廳為暴風雪災民送餐 與球會不歡而散未忘火箭球迷 (17:18)

夏登去年拒絕參與火箭的季前訓練，今季轉會布魯克林籃網始結束轉會風波，但他未有忘記生活了9年的城市。因應當地遇上30年來最嚴寒暴風雪，他在社交網貼出告示，旗下餐廳在當地時間上周五及六，免費為災民提供膳食，甚至可以致電餐廳要求外賣。此舉獲網民大讚，有人留言感激他仍關心舊東家，是NBA傳奇。

夏登送暖並非首次，他在上周四亦為災民送水，早在2017年颶風哈維吹襲得州，他捐出100萬美元（約775萬港元）賑災。夏登明早於常規賽領軍作客洛杉磯快艇，爭取六連勝。

今早的NBA常規賽亦上演多場大戰，洛杉磯湖人主場出戰邁阿密熱火，但未延續上季總決賽奪標威勢，客隊有艾迪巴約及鄧肯羅賓遜取得雙雙，加上占美畢拿及簡迪歷奴各取24及27分，以96：94險勝。「大帝」勒邦占士今仗取得19分、9次助攻及9個籃板，古斯馬等4將亦得分上雙，但在安東尼戴維斯養傷下吞兩連敗。

鳳凰城太陽有基斯保羅取得16分及6次助攻，累計9888次助攻進佔NBA史上排名榜第6位，並助太陽作客以128：97大炒孟菲斯灰熊。金州勇士則有史堤芬居里熱身時不適臨陣棄賽，球隊以100：102僅負夏洛特黃蜂。

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