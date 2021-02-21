數讀英超︱利物浦主場四連敗寫恥辱紀錄 傷兵兼新賽程恐雪上加霜 (15:53)

18 客串中堅的佐敦軒達臣上半場受傷，利物浦換入尼達利菲臘斯伙拍奧辛卡巴克，組成今季紅軍第18套不同中堅組合

24 愛華頓近24次對賽首次贏利物浦，亦是近24次作客晏菲路首次全取3分，對上一次已要數到1999年9月的英超

82,98,100 利物浦主場四連敗，是近98年來最差走勢。以衛冕球隊計，則是82年前的愛華頓後首隊錄此劣績，亦追平高普主場執教首100場的總和

利物浦未能趁車路士早一日失分逼近前四，賽後續排第6，但愛華頓已追至同分兼少踢一場。領隊高普賽後稱球隊要改善埋門一腳。對於軒達臣的情况，他說：「是大腿內收肌出現問題，隊醫沒有人感到樂觀，我們只能希望掃描結果不太差。」軒達臣原是球隊第五中堅選擇，但華基爾雲迪積克、祖高美斯及祖爾麥迪比今季先後嚴重受傷，法賓奴泰華利斯亦肌肉受傷，缺陣近期3仗。

另外，由於利物浦第29輪的對手車路士打入英格蘭足總盃8強，此場聯賽為遷就賽期提前至當地3月4日舉行，令紅軍下月15日內出戰5場。高普只能寄望法賓奴能趁本周中輪休養傷，與今仗獲列入後備的拿比基達，7日後對錫菲聯趕及上陣。

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