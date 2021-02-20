新冠肺炎｜世界反禁藥組織開綠燈 不反對運動員接種俄製疫苗 (19:58)

多國運動員近月表示擔心疫苗安全，日籍女子長跑好手新谷仁美曾向共同社表示，若未能確保自身安全，不會注射疫苗。WADA早前已發聲明向運動員派定心丸，並在聲明表示：「已獲准使用的疫苗，我們都沒有特別的禁藥顧慮，運動員可以放心，我們亦會密切關注所有數據及提供建議。」

俄羅斯體壇近年屢被指違反禁藥條例，今夏亦不能以國家隊身分出戰東京奧運。塔斯社向WADA查詢後，表示該組織已了解俄製疫苗的成分：「WADA已要求俄羅斯反禁藥組織接觸疫苗生產商，以取得疫苗的成分及相關資訊，我們沒理由相信當中有違反禁藥條例，不止是俄製疫苗，我們一視同仁，亦有向其他生產商了解同樣資訊。」

另外，因應俄羅斯兩年國際大賽禁賽令，國際奧委會發布該國選手以中立身分參賽的指引。指引分為5個部分，釐清參賽名義、隊徽、旗幟、選曲、隊服要求，包括禁止「俄羅斯」名字出現在隊服等，要以簡稱「ROC」（Russian Olympic Committee）取而代之，隊徽亦由俄羅斯國旗改為俄國奧委會標誌。

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