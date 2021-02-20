港超復賽｜安永佳頭槌起孖助傑志闖4強 前西甲兵巴爾拿首披甲被搶風頭 (21:42)

巴爾拿曾征戰西甲7季，去年12月中落實加盟傑志，但正值港超因疫情停賽，終在加盟後兩個月才首次為「藍鳥」披甲。這名31歲西班牙籍防守中場踢足全場，護球能力不錯，更多次上前進攻及有一次射門，但被季初大勇的隊友安永佳搶風頭。

這名24歲混血港將於8及57分鐘頭槌梅開二度，領先曾由達施華射入世界波的飛馬，今場任隊長的艾里奧完場前接應罰球頂入，加上飛馬中堅古安奴犯規領紅被逐，「藍鳥」終勝3：1，6戰12分晉身4強，但首名或次名需視乎9分的理文明晚對標準流浪的賽果。

傑志總教練朱志光表示，單靠一場難定奪巴爾拿的作用，與曾效力傑志踢同位置的前港足先生華杜斯比較亦不公平，但讚對方在攻守轉換水平有級數，覆蓋範圍大，也令一眾青年隊友踢得更淡定。對手的飛馬小將孫銘謙也稱，這名「超級外援」在場上從容不迫，護球能力強。巴爾拿則稱，對來港兩個月首戰感高興，感謝球迷入場支持，認為球隊今仗表現很好，控制了賽事。

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