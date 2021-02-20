港超復賽︱愉園菁英盃B組挫南區 徐英偉稱嘗試助球會申辦亞洲賽 (17:17)

港超對上一次比賽已是去年11月29日，復賽首仗在下午3時於小西灣運動場舉行，愉園在菁英盃B組以2：0擊敗冠忠南區，有349人入場。入場球迷除了量體溫，亦須填寫健康申報表，香港足總提供網上版表格供球迷預先填寫，入場時再提供電話號碼讓職員或保安核對，同時可使用政府「安心出行」程式，但亦要填表。現場所見，較多球迷選擇即場填寫申報表。

民政事務局長徐英偉帶同太太和兒子，一家四口購票及使用「安心出行」入場。他說：「難得球場重開，相信球迷都很期待可看到球員比賽，我也特別和兒子落來現場感受氣氛。」港超停賽期間，球圈不斷有聲音要求盡快復賽，徐英偉稱一直有與衞生部門商討：「現在確診個案回落至較低數字，球會都很願意做足防疫措施，願意行多幾步，令防疫專家有信心，希望可保持這情况，讓球迷可繼續入場，甚至在香港舉辦一些大型比賽。」

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3隊港超隊傑志、東方龍獅及理文已向足總表達，有意在港申辦亞冠盃及亞協盃分組賽。徐英偉承認有一定難度，但稱「不是難就不去嘗試」：「過去一年，民政局很努力與不同體育總會，嘗試將大賽在港舉辦，亦有試過讓運動員出外比賽，以『隔離泡泡』形式將他們回來風險減到最低。當然疫情一定要平穩才能成事，但如果有大賽在港舉辦，相信香港的氣氛都會好一點。」他提及，香港賽馬會早前成功舉辦國際賽，相信經驗有助足總、單車及欖球等總會。

此外，有網民在網上討論區圖文並茂，直擊由荃灣家中步行至小西灣入場觀賽，路程中只在紅磡搭船過海，引起愉園公關在社交網專頁發文稱會送贈比賽門票致敬。據指該網民花近約6小時，在下午2時前抵達球場，並自行購票入場。

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