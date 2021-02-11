英超丨狼隊前鋒魯爾占美尼斯頭臚骨裂傷癒復操　對受傷記憶模糊　感謝女友悉心照顧 (21:26)

狼隊vs.列斯聯 now621台 周六凌晨04：00直播

魯爾占美尼於去年11月底，協助狼隊在英超作客挫阿仙奴期間，被敵衛大衛雷斯的頭部撞至頭臚骨裂，須立即做手術。他說：「我無法記起自己當日受傷的情况，只記得在醫院醒來一刻。我返家後的生活非常艱難，什麼事情都不能自理。我所有活動都非常緩慢，須在牀上吃早餐。在康復的過程中，女友丹妮拉給我莫大的幫助。」

狼隊教練紐奴證實魯占已可復練，能與隊友做一些練習。紐奴說：「他進度良好，但我們必須小心和有耐性，跟足指引，朝向正確方向走。」自魯占缺陣後，狼隊的英超成績倒退不少，由他傷前的10戰5勝2和3負，變為傷後的14戰3勝4和7負，排名跌至第12位，暫落後明晨少踢1場的對手列斯聯兩分，後者此役勢有班福特掛帥，這名27歲英籍球星今季英超已入12球和貢獻5個助攻。

其他報道：歐霸32強︱16場59球創紀錄 格流4:3反勝 助蘇超力保直入歐聯分組賽入場券

其他報道：港足丨世盃亞洲區外圍賽落實再延期 港足6月出戰餘下3仗