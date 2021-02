澳網︱麥維迪夫首闖大滿貫決賽 近16年俄將最佳 決戰佐高域爭冠 (19:39)

列賽事4號種子的麥維迪夫,前兩圈都輕鬆晉級,相反5號種子特薛斯柏斯上場與拿度打足5盤後,今場被麥維迪夫開出17次發球直接得分(ACE)。在多板來回的分數中,這名希臘球手更以7:19大幅落後,顯示其正手抽擊未能打穿對方的底線防守。

麥維迪夫雖然第3盤失誤增加,仍以6:4、6:2:7:5勝出,繼2019年美網後,再度殺入大滿貫決賽,將會對佐高域。對上一次有俄籍球手做到此成績,已要數到2005年澳網冠軍沙芬。他賽後表示,壓力都在力爭九奪冠軍的佐高域身上:「他之前8次決賽都未曾落敗,所以他有更多經驗,但我更沒有甚麼可以輸,希望當日能展示出最好的網球給大家。」兩人對上3次在硬地場交手,麥維迪夫贏出過兩次。

另外,女雙今日較早時間舉行決賽,在單打16強出局的莎芭倫卡及梅頓絲,以6:2、6:3擊敗一對捷克組合,贏得她們第2項大滿貫雙打錦標。

Medvedev applying pressure on Djokovic: 'He's never lost in eight times in the final here. It's him who has all the pressure. Getting to Roger, Rafa, in the Grand Slams. So I just hope I'm going to get out there and show my best tennis. I can beat some big names if I play good.'— George Bellshaw (@BellshawGeorge) February 19, 2021