歐霸32強︱16場59球創紀錄 格流4:3反勝 助蘇超力保直入歐聯分組賽入場券 (18:15)

蘇超現時在歐洲聯賽系數排第11,與第12的烏克蘭超正力爭2022/23球季最後一個歐聯分組賽席位。惟些路迪已在分組賽出局,令格流成為蘇超獨苗。相反烏超薩克達作客兩球擊敗特拉維夫馬卡比,基輔戴拿模亦與布魯日賽和1:1,意味格流很可能要較這兩隊殺入歐霸更後階段。

兩支德甲代表今晨則分途攻入3球下未能取勝,其中利華古遜作客瑞士超年青人,半場落後0:3。他們一度扳平但完場前被絕殺。賀芬咸則曾領先3:1,但梅開二度的射手摩尼斯達保之後12碼宴客再傷出,球隊在中立場被挪威超莫迪逼和3:3。

傷兵滿營的意甲拿玻里亦倒灶,他們只餘12名非守門員一隊球員可披甲,加上有對阿特蘭大的後顧,終作客0:2不敵西甲CF格蘭納達。打吡戰在即的AC米蘭昨亦收起伊巴謙莫域,終被塞爾維亞代表貝爾格萊德紅星逼和2:2。意甲是日僅得羅馬揚威,作客2:0擊敗葡超布拉加。

59 - A total of 59 goals were scored across the 16 UEFA Europa League ties this evening, the most in a single evening of knockout round action since the re-brand of the competition in 2009-10. Tasty. pic.twitter.com/GrpigEWMG6 — OptaJoe (@OptaJoe) February 18, 2021

Ukraine cuts the gap to Scotland in the race for a possible automatic place in the 2022-23 Champions League group stage by 0.100 points.



11. Scotland 32.625

---------------------

12. Ukraine 32.300



With Shakhtar well placed to go through, Rangers must complete the job too.