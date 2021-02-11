歐霸32強︱16場59球創紀錄 格流4:3反勝 助蘇超力保直入歐聯分組賽入場券 (18:15)

蘇超現時在歐洲聯賽系數排第11，與第12的烏克蘭超正力爭2022/23球季最後一個歐聯分組賽席位。惟些路迪已在分組賽出局，令格流成為蘇超獨苗。相反烏超薩克達作客兩球擊敗特拉維夫馬卡比，基輔戴拿模亦與布魯日賽和1：1，意味格流很可能要較這兩隊殺入歐霸更後階段。

兩支德甲代表今晨則分途攻入3球下未能取勝，其中利華古遜作客瑞士超年青人，半場落後0：3。他們一度扳平但完場前被絕殺。賀芬咸則曾領先3：1，但梅開二度的射手摩尼斯達保之後12碼宴客再傷出，球隊在中立場被挪威超莫迪逼和3：3。

傷兵滿營的意甲拿玻里亦倒灶，他們只餘12名非守門員一隊球員可披甲，加上有對阿特蘭大的後顧，終作客0：2不敵西甲CF格蘭納達。打吡戰在即的AC米蘭昨亦收起伊巴謙莫域，終被塞爾維亞代表貝爾格萊德紅星逼和2：2。意甲是日僅得羅馬揚威，作客2：0擊敗葡超布拉加。

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59 - A total of 59 goals were scored across the 16 UEFA Europa League ties this evening, the most in a single evening of knockout round action since the re-brand of the competition in 2009-10. Tasty. pic.twitter.com/GrpigEWMG6— OptaJoe (@OptaJoe) February 18, 2021