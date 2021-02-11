NBA丨明星賽落實3月8日舉行 正賽半場休息上演入樽賽 (20:23)

早前聯盟改變主意復率今屆明星賽，今晨賽會公布賽事詳情，落實在香港時間3月8日於阿特蘭大舉行，今屆取消了新人對抗賽等「頭盤」，以往的全明星周末活動將與正賽同日進行，並會於香港時間早上6時率先舉行技巧挑戰賽與三分賽，及至9時展開正賽，其中入樽賽會於正賽的半場休息時上演，取代歌手獻唱環節。

此外，聯盟今亦公布由球迷選出的10名正選球員名單，兩大球星杜蘭特與勒邦占士以票王身分出任隊長，其中後者第17次入選，尚欠1次便看齊已故洛杉磯湖人名宿高比拜仁，而史上最多入選的是另一湖人名宿渣巴的19次。至於後備名單將在下周中公布，及後兩名隊長會在名單中選擇各自隊友。

明星賽正選名單（未分隊）：

西岸：

勒邦占士（洛杉磯湖人）

史堤芬居里（金州勇士）

盧卡當錫（達拉斯獨行俠）

利安納（洛杉磯快艇）

約基治（丹佛金塊）

東岸：

杜蘭特（布魯克林籃網）

艾榮（布魯克林籃網）

比爾（華盛頓巫師）

安迪度高安普（密爾沃基公鹿）

安必特（費城76人）

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