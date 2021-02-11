NBA丨明星賽落實3月8日舉行 正賽半場休息上演入樽賽 (20:23)

NBA今晨（19日）落實本屆明星賽將於香港時間3月8日早上舉行，新人對抗賽取消，以往的全明星周末活動將與正賽同日進行，其中入樽賽更會於正賽的半場休息時上演，取代歌手獻唱環節。至於正賽兩軍正選名單亦出爐，兩大球星杜蘭特與勒邦占士以票王身分出任隊長，而後備名單將於下周公布。
早前聯盟改變主意復率今屆明星賽，今晨賽會公布賽事詳情，落實在香港時間3月8日於阿特蘭大舉行，今屆取消了新人對抗賽等「頭盤」，以往的全明星周末活動將與正賽同日進行，並會於香港時間早上6時率先舉行技巧挑戰賽與三分賽，及至9時展開正賽，其中入樽賽會於正賽的半場休息時上演，取代歌手獻唱環節。
此外，聯盟今亦公布由球迷選出的10名正選球員名單，兩大球星杜蘭特與勒邦占士以票王身分出任隊長，其中後者第17次入選，尚欠1次便看齊已故洛杉磯湖人名宿高比拜仁，而史上最多入選的是另一湖人名宿渣巴的19次。至於後備名單將在下周中公布，及後兩名隊長會在名單中選擇各自隊友。
明星賽正選名單（未分隊）：
西岸：
勒邦占士（洛杉磯湖人）
史堤芬居里（金州勇士）
盧卡當錫（達拉斯獨行俠）
利安納（洛杉磯快艇）
約基治（丹佛金塊）
東岸：
杜蘭特（布魯克林籃網）
艾榮（布魯克林籃網）
比爾（華盛頓巫師）
安迪度高安普（密爾沃基公鹿）
安必特（費城76人）
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