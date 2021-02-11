歐霸32強丨英超4軍首回合不敗　般費梅開二度領曼聯派4蛋　巴利傳射居功熱刺大捷 (16:48)

皇家蘇斯達翼鋒贊奴沙今晨倒戈，比賽初段曾左腳射門柱邊出界後，惟曼聯及後逐漸控制戰局，般奴費南迪斯先後於27和57分鐘梅開二度，拉舒福特及丹尼爾占士其後分別在64和90分鐘錦上添花，向皇蘇派4蛋而回，主帥蘇斯克查說：「己隊值得勝出，但或者不會淨勝4球。當找到空位，我們便會是危險球隊。」般奴則說：「我的目標是盡量入波和爭取協助隊友建功。我的目標是奪標，它比入球更重要。這是很好的賽果，但下周四次回合仍須提防皇蘇。」曼聯此役有上月加盟的18歲新兵翼鋒阿密特迪亞路在83分鐘首次上陣。

有箭頭哈利卡尼缺陣的熱刺，先藉前鋒孫興慜於13分鐘接應加里夫巴利傳球頂入打開紀錄。巴利及盧卡斯莫拉其後在28和34分鐘各入一球，加上卡路士雲尼斯奧斯於88分鐘埋齋，以4：1大破於55分鐘破蛋的禾夫斯貝加，領隊摩連奴說：「我認為球隊已有一隻腳踏進下一圈。我喜歡己隊上半場的表現。」孫興慜則說：「我和巴利的關係很好。我為他的傳射得手而高興，很享受與他一起比賽。」

另外，阿仙奴中場布卡約沙卡於57分鐘建功，助球隊以1：1逼和賓菲加；李斯特城雖有占美華迪掛帥、占士麥迪臣及哈維班尼斯擔正，卻只能與布拉格斯拉維亞打和0：0。

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