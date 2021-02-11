澳網丨大坂決賽迎美籍黑馬 出局細威落淚避談退役 佐高域男單三連霸差一步 (20:01)

澳網4強上演前一姐對決，結果23歲東瀛星將大坂直美僅花75分鐘，以6：3、6：4輕勝10號種子「細威」，繼2018年美國公開賽決賽後，再次粉碎對方的產後首「貫」夢。「細威」出局後向球迷鄭重揮手道別，其後在記者會被問及未來計劃時，這名39歲老將答道：「我不知道，若要告別，我不會告訴任何人。」她再擱下一句「I'm done」後，便抹着淚離開訪問室。

大坂周六爭逐個人第4項大滿貫錦標，今夏亦將以東道主身份出戰東京奧運，她賽後談及橋本聖子接任東奧組委會主席：「這意味很多以往發生的事，新一代不會繼續啞忍。世界正在前進，女性面對的障礙亦正被打破，我們一直為了平等而戰，但仍有很多不平等的事。」

大坂的對賽對手為首闖大滿貫決賽的巴拉迪，該22號種子今在4強被扳平盤數後，次盤以6：4淘汰捷克籍的梅祖娃。這名25歲球手在今屆澳網抽得好籤，首圈至4強面對種號排名最高的球手，正是今日4強對手、25號種子梅祖娃。而巴拉迪去年曾晉美網4強，但該仗不敵最終封后的大坂。

男單方面，佐高域以直落3盤「拍」走俄籍非種子球手卡拉錫夫，亦是這名衛冕球手在首圈後，今屆第2仗不失一盤過關。另一場男單4強明午上演，4號種子丹尼麥維迪夫將惡鬥5號種子特薛斯柏斯，二人均從未打入此項大滿貫的決賽。

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