歐霸丨曼聯中立場鬥皇蘇遇叛將　史高斯畢特促防贊奴沙 (21:38)

皇家蘇斯達vs.曼聯 now643台、有線616/656台、myTVSuper303台 周五凌晨01：55直播

贊奴沙是曼聯青訓產品，前帥費格遜於2013年夏天退休後，他被接任領隊的莫耶斯擢升入一隊，之後成為常規軍，但莫耶斯翌年被革職後，贊奴沙經歷暫代領隊傑斯及尹戈爾領軍，上陣機會漸少，其後被外借至多蒙特和新特蘭，2017年決定轉投皇家蘇斯達，總計為紅魔上陣63次入5球。

曾以曼聯教練身分指導贊奴沙半年的史高斯說：「他真的是很有足球天賦，左腳盤球嫻熟，能過關斬將，建功以外亦可製造入球機會，或者一些原因令他在曼聯未能成功，目前在皇蘇卻有表現，與前曼城中場大衛施華，都是迎戰曼聯的必須留意的球員。」畢特也說：「很難會出現像贊奴沙這樣的球員，可能是傑斯之後的另一個。他的球技不可思議。我仍認為他應可成為超級球員。」

惟贊奴沙強調皇蘇是一支團隊：「我們是一支擁有優秀球員的進攻型球隊，爭取踢出悅目足球。我現在26歲，由於早出道，有些人以為我已35歲。我目前在皇蘇很快樂，很享受足球，我希望能繼續下去。」

此外，曼聯領隊蘇斯克查證實鋒將卡雲尼及中場雲迪碧克因傷無緣此役，但上月加盟的18歲翼鋒阿密特迪亞路則有望「地標」。另外，保羅普巴本月內不能復出，意味他將避戰兩場對皇家蘇斯達的歐霸賽事，以及迎戰紐卡素和作客車路士的英超比賽，料可在3月6日作客曼城的聯賽大戰中復出。

另外，曼聯的23歲前鋒「福仔」拉舒福特賽前確認將登上三月份的《時代》雜誌封面，並入選「未來最具影響力100人榜」。他近年在推動英國政府為在校兒童提供免費餐飲方面不遺餘力。英國一級方程式車手咸美頓讚揚福仔是一股「激勵力量」，所做的事「非常鼓舞人心」。福仔早前已被頒授大英帝國員佐勳章（MBE），以表彰他的慈善工作。

歐霸焦點直播賽程

周五凌晨01：55開賽

布拉格斯拉維亞vs.李斯特城 now644台、有線603/604台

禾夫斯貝加vs.熱刺 now645台、有線601/661台

貝爾格萊德紅星vs.AC米蘭 now646台、有線602/662台

周五凌晨04：00開賽

賓菲加vs.阿仙奴 now643台、有線616/656台、MyTVSuper303台

CF格蘭納達vs.拿玻里 now645台、有線601/661台

里爾vs.阿積士 now646台、有線603/604台

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