港超︱菁英盃周六復賽予球迷入場 有球迷抗拒用「安心出行」寧填表 (18:57)

港超自去年11月29日後，因應第四波疫情停賽3個月，周六首場開放觀眾入場賽事為菁英盃分組賽最後一輪，下午3時在小西灣運動場由冠忠南區對愉園，尾場晚上7時於旺角大球場由傑志對天水圍飛馬，票價一律80元，特惠票30元，售票時間由開賽前90分鐘起，至下半場開賽為止。

足總表示，比賽場地防疫措施與今季初相若，入場觀眾須填寫健康申報表及量度體溫，並戴口罩和場內不可進食，或可選擇使用「安心出行」應用程式，記錄進出時間，但同時亦要填寫健康申報表。據悉8隊港超職球員雖仍要定期接受病毒檢測，但已放寬家居隔離，但足總建議球員盡量留在家中，繼續以「點對點」形式交通往返訓練及比賽場地。

傑志球迷Jacky稱，球迷可再次入場比預期快，對此喜出望外：「本身以為先閉門作賽，有得網上睇已好好，所以都比想像中快，可入場當然開心，安排都合適，始終現在一些室內場地都重新開放，港超入場球迷不多難以坐滿，希望之後再放寬可在場內進食。」他又稱，使用「安心出行」後仍要填寫健康申報表，故他只會填表入場：「填表入場個人資料好似會安心點。」

東方球迷Jack稱，原本計劃復賽後在場外支持球隊，現可入場內是好事，又認為「安心出行」較不受港人歡迎，加上自己較守舊，會直接填健康申報表入場：「我聽過身邊有球迷說，如果強制要用程式就唔會入場，加上部分本地波球迷上了年紀，今次安排有選擇都較合適。」

此外，足總為確保球隊每場賽事之間相距72小時，原定下周三（24日）其中一場菁英盃4強及下周六（27日）下午3時冠忠南區對傑志的聯賽，均改為同日晚上7時舉行，地點同樣為小西灣運動場。另新加盟傑志的37歲入籍後衛羅拔圖今日已歸隊參與操練及通過檢測，並已完成球員註冊。

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