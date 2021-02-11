歐聯16強｜C朗領祖雲返鄉失威不敵波圖 首回合失先機遭派路狠批欠專注 (12:17)

祖雲達斯在開賽僅63秒，中場賓坦古亞回傳予門將施捷斯尼時失誤，被波圖的伊朗隊鋒將達利美截得皮球，攻入個人在歐聯首個入球，亦是「斑馬軍團」在歐聯史上第三快的失球。祖雲歐聯最快失球是在2013年，被拜仁慕尼黑後衛阿拉巴僅24秒攻破大門。

換邊後僅19秒，波圖再閃電破網，馬利加近射得手，令祖雲落後兩球之餘再吃在歐聯下半場最快失球的不光彩紀錄。C朗首次以祖雲達斯球員身分回祖國出戰，但戰至50分鐘才首次射門命中目標，客軍在82分鐘由費達歷高基艾沙破蛋，加上C朗在補時於禁區被踢跌未判12碼，終負1：2，但取得重要的作客入球。今仗除了是祖雲歷來五鬥波圖首敗，C朗7次對波圖亦只曾一勝。

祖雲達斯繼上屆16強作客0：1負里昂後，連續兩屆首回合落後，次回合將於下月10日重返主場上演。主帥派路批評麾下是役態度欠佳：「當一分鐘就出現一個奇怪失球下，球員自信心自然受到影響，傳球速度太慢，特別面對一支很清楚如何做好防守的球隊時。在頻密賽程未能保持絕對專注和穩定很正常，但不應發生在歐聯淘汰賽階段。」

建功的基艾沙也稱，在歐聯若未能做到100%集中，就會被對手懲罰；門將保方賽後承諾會在次回合踢出與別不同的表現。

另一場歐聯，多蒙特憑艾寧夏蘭特梅開二度兼交出一個助攻，作客以3：2反勝西維爾先拔頭籌。年僅20歲的夏蘭特在兩季歐聯上陣13場入18球，平均每55分鐘就入一球，除了成為最快為單一球隊在歐聯入10球的球員，在21歲以下球員的歐聯入球數，只僅次巴黎聖日耳門球星基利安麥巴比（21歲時入19球）。這名挪威隊射手離21歲生日還有5個月，還有時間刷新紀錄。西維爾主帥盧柏迪古也稱，球隊不敵一支擁有其中一名當今最佳前鋒的球隊。

夏蘭特賽後提及，有賴麥巴比日前對巴塞隆拿大演帽子戲法激勵了他：「我喜歡在歐聯比賽，當我看到麥巴比完成帽子戲法，給我額外動力，我要感謝他。」

其他報道：歐聯16強︱祖雲達斯征波圖缺邦路斯 C朗再遇宿敵領銜爭勝

其他報道：歐聯16強｜麥巴比戴帽領PSG拔頭籌 挫巴塞令基沙文稱臣 讚可看齊美斯