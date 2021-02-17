澳網｜拿度連輸3盤遭希臘新星反勝 一姐巴迪齊於8強倒灶 (21:18)

34歲的拿度面對年輕12年的特薛斯柏斯，首兩盤都在早段打破對手發球局，輕鬆以6：3領先。不過，特薛斯柏斯在第3盤追成6：6，搶七戰再贏7：4追近盤數。此時拿度體力下滑，第4盤更14次無壓力犯錯，遭對手逼入決勝盤。形勢大好的特薛斯柏斯在這關鍵時刻，7次直接發球得分，再把握第3次決勝分，以7：5奠定勝局，以5號種子身分搶得4強席位，亦是繼2019年後再闖澳網4強。

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拿度無緣個人21項大滿貫黯然離場，特薛斯柏斯興奮親吻直播鏡頭，認為落後下保持冷靜是致勝關鍵：「勝利全因我能夠冷靜，我一直努力控制情緒，能夠打出此水準，我自己亦不敢相信。」他將對陣俄籍球手丹尼麥維迪夫，後者淘汰同鄉羅比夫而晉級。女單方面，世界一姐巴迪亦被25號種子、捷克籍的梅祖娃，以盤數2：1反勝，因而提早在4強下馬。

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