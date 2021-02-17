港超︱傑志簽謝家強及羅拔圖補防線 確認欲辦亞冠分組賽 (16:53)

李毅凱上周落實轉投中甲球會南通支雲，傑志隨即羅致在港超征戰多年、上季效力富力R&F的後衛謝家強及羅拔圖。37歲的羅拔圖原籍巴西，於2016年3月入籍，至今仍是大港腳，為港足上陣22場入1球。28歲的謝家強出⾝英超勁旅曼城⻘年軍，是香港及愛爾蘭混血兒，以本地球員身分參加港超多年，去年初申請特區護照入籍待批。

富力去年10月中散班後，二人今才成功落班。羅拔圖⼀直留港，待通過病毒檢測後，最快明日可歸隊。謝家強現於英國，抵港後按例至少隔離21日，以及檢測呈陰性才能歸隊，但他仍未確定能否以「本地球員」身分出戰亞冠，需待亞洲足協審批。傑志足球總監朱志光表示，中堅李毅凱離隊後，後防兵源不足夠應付亞冠及港超兩條戰線，相信兩名經驗豐富的守將能填補空缺。

此外，傑志確認已向香港足總表態，希望申辦亞冠盃分組賽主場，期望在緊守防疫措施情况下，力保本地足球發展。傑志補充，上季港超在「隔離泡泡」措施完成復賽，已證明香港能在類似安排下舉行比賽，並舉例香港賽馬會早前在港舉辦國際騎師邀請賽，「藍鳥」希望可在港申辦分組賽。另兩支港超隊東方龍獅及理文，早前亦提出希望在港舉辦在5月14至20日舉行的亞協盃分組賽。

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