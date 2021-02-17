東京奧運｜曹星如因改制失入奧機會 訓練不停步放眼全運亞運 (18:00)

國際奧委會昨晚公布，因疫情取消原定6月在巴黎舉行的終極外圍賽，改以世界排名分配53張拳擊入場券，未有參戰世界賽等大賽的曹星如，變相失去今夏征奧的最後希望。他回覆本報查詢時表示因仍有變數，現時繼續練習，等候香港拳總未來安排。有份協助他訓練的Dennis，今日了解情况後稱：「據悉國際奧委會將在下月底落實所有事宜，若計算積分決定名額，星如就會失去機會，因為疫情之下，港隊一直難以出征，其他高排名海外選手卻積極儲分。」

曹星如在2018年底傷癒復出，宣布轉戰業餘拳壇再追奧運夢，去年在東奧運亞大區資格賽，成為唯一打入8強的港將，惜無功而還。他返港後續備戰終極外圍賽，Dennis承認33歲的他時間上輸蝕：「他回到業餘拳壇時間短，較為蝕底，但一直很努力去訓練。即使拳館因政府防疫措施關閉，但他直至現在，都有在戶外繼續一對一及體能訓練。」

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如今東奧夢大有機會無疾而終，Dennis表示包括曹星如在內的港將，會以全運及亞運為目標：「今年有全運會，明年有杭州亞運，星如一直很正面地堅持訓練，希望為香港帶來好成績。」對於未來部署，他稱要視乎全球疫情及港將安全，才決定如何尋找出外比賽及訓練的機會。

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