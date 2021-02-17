歐聯16強︱祖雲達斯征波圖缺邦路斯 C朗再遇宿敵領銜爭勝 (22:30)

波圖vs.祖雲達斯 now643台、有線616/656台、myTVSuper303台 周四凌晨04：00直播

西維爾vs.多蒙特 now644台、有線601/661台 周四凌晨04：00直播

連同效力士砵亭及曼聯，C朗職業生涯6次與波圖交鋒，包括4次在歐聯淘汰賽交手，但僅取得1勝2和3負的成績，並只有1球進帳，唯一勝仗來自2008/09球季歐聯8強次回合。C朗當時一箭定江山，助曼聯以1：0小勝，兩回合計險勝3：2晉級，惟最終在決賽不敵巴塞隆拿飲恨。相隔多年，C朗賽前在社交網稱「不想早早回家」，冀彌補上屆16強出局遺憾。

而於主場火龍球場擺陣的主隊波圖，最具威脅球員當數伊朗隊射手達利美，各項賽事已攻入15球。主帥干斯卡奧料續倚重這名28歲前鋒攻堅，亦以自身經驗勉勵球員爭勝：「我對祖雲達斯並不陌生，效力拉素時我曾領軍擊敗他們，這些回憶彌足珍貴，我希望歷史可再重演。」

另外，多蒙特同日作客西維爾，勢正選掛帥的挪威隊新星艾寧夏蘭特被指獲曼聯青睞，紅魔更疑放棄收購其隊友查頓辛祖，全力斟介夏蘭特。而各項賽事八連勝的西維爾雖有捷西斯拿華斯等3將缺陣，但射手艾真度高美斯及蘇索等均可候命。兩軍只曾在2010/11歐霸分組賽交鋒，西維爾主客兩戰1勝1和。

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