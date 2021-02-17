羽毛球｜陳浩源曾覺傷殘港將「冇市場」 疫市獲品牌贊助向弱勢伸援手 (16:16)

陳浩源（Daniel）承認，傷殘運動員在香港「冇乜market」，即使港羽傷殘運動員有世界級球手，過去都絕少有品牌關注發展：「傷殘運動員本身就是自生自滅，待遇追不上健全的一線運動員，這是市場主導的事情。」他說，現有國際品牌帶頭贊助，更重要是提升運動員的存在感：「運動員要在高水平比賽，維持自信心很重要，有這些贊助都可自覺不一樣，更舒適地在比賽發揮。」

疫情令市道變差，Daniel直言，很多香港運動員深明尋找贊助愈來愈困難：「此時有國際品牌願意伸出援手，待遇亦很好，特別我作為傷殘運動員，以往也未必有類同待遇，所以考慮很短時間就答應。」他透露，未來還會跟贊助方合作，免費舉辦一些羽毛球課堂予弱勢社群或少數族裔，協助提升自信。

東京奧運及殘奧會能否在今夏舉行仍是未知數，Daniel有信心東奧及殘奧可舉行，並透露此前體院封院時，他接近一個月都在閉關，直至新年前才回家，欣喜體院宣布明日解封，但承認相比海外競爭對手，自己訓練進度滯後：「以內地傷殘選手為例，他們一日都沒停過，只是多次轉換基地，我們有些日子暫停、或未能有系統訓練，殘奧預定8月展開，希望未來大半年可急起直追。」

他亦表示，迪拜下月舉辦國際賽，但賽事不計算奧運積分，亦只需檢測陰性證明及簽證，到當地不用隔離。不過，他需與團隊決定是否出征，以免返港須隔離21日，影響輪椅選手保持訓練和狀態，他建議政府為運動員設回港特別安排，如設隔離營以便訓練。

另外，「三間牌」羽毛球港澳總代理除贊助陳浩源，還有港將譚進希、青年球員湯堅信、黃樂然、胡凱晴、盧舒庭，以及教練梁上翥。該品牌早前傳出削減港超及其他港將的贊助，羽毛球港澳總代理行政總裁Gary Wong稱，這次在疫情下贊助香港運動員非大膽決定：「德國總公司因疫情要有全面商業考慮，但香港總代理覺得仍有資源支持香港本地運動員，這段時間運動員更需要支持，而且我們資助幅度不用太大，已可以幫到他們，是一次很好合作。」

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