歐聯16強｜麥巴比戴帽領PSG拔頭籌 挫巴塞令基沙文稱臣 讚可看齊美斯 (14:42)

PSG縱有尼馬因傷缺陣，未能重返魯營球場倒戈，無緣與前隊友美斯對決，但另一球星基利安麥巴比搶盡風頭。巴塞於27分鐘由美斯射入12碼，令這名阿根廷隊球星連續第13季在巴塞至少攻入20球，但之後是PSG的天下，麥巴比於31、64及84分鐘各入一球，完成帽子戲法，加上摩斯堅恩在70分鐘建功，協助這支上屆歐聯亞軍在魯營以4：1痛擊巴塞。

22歲的麥巴比5次射門入3球，未有死球入球、10次盤扭9次成功、4次關鍵傳球，一次快放更逼得傷癒復出的巴塞中堅碧基要以「超技術」扯衫犯規。麥巴比眾望所歸當選賽事最佳球員，更締造多項紀錄，包括是歐聯改制後第3名球員對巴塞連中三元，此前為1997年的艾斯派拿及舒夫真高；今次亦是麥巴比首次在歐聯淘汰賽階段「戴帽」，亦是首個在歐聯對巴塞入3球的法籍球員，也助PSG成為首支歐聯作客擊敗巴塞的法國球隊。

此外，麥巴比在PSG上陣153場累積111個入球，升上隊史射手榜第3位，而今季已入21球，達成連續4季在球會入球「20+」。他亦繼2018年俄羅斯世界盃16強，對阿根廷隊梅開二度後，今遇美斯再入3球。他賽後獲各界讚譽，連巴塞的國家隊隊友基沙文也俯首稱臣：「他踢出一場非常出色的比賽，PSG擁有一個充滿希望的巨星，他會達到美斯和C朗拿度的高度。」

PSG在首回合作客領先4：1，次回合下月10日回到主場上演。不過，2016/17年一屆PSG曾在16強首回合主場大勝4：0，但次回合作客慘敗1：6被逆轉出局，麥巴比這次也提醒球隊仍未晉級：「這是非常重要的勝仗，佔先機感覺很好，但要注意我們還未贏得任何賽事。」對於轉會傳聞，他再稱在巴黎很快樂：「很難用一場比賽決定我的未來，應該以長遠的眼光來決定，但我一直都說我在巴黎很開心，這樣的比賽會讓我更開心。」

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