歐聯︱巴塞碧基養傷3個月今候命 法媒稱PSG將從麥巴比與美斯二選一 (22:19)

巴塞隆拿vs.巴黎聖日耳門 now643台、有線616/656台、myTVSuper303台 周三凌晨04：00直播

兩家法媒呼應PSG中場安達靴里拉早前的言論，表示因為財政公平競技條例（FFP），PSG無法同時為3名世界級球星支付高昂薪金，與尼馬續約後，只能在麥巴比及美斯之間二揀一，現階段傾向以麥巴比為計劃核心，惟這名法國國家隊前鋒仍未決定會否續約。倘雙方談判失敗，PSG就有夏季免轉會費簽入美斯的條件。法國「RTL」電台近日舉行一項民調，顯示72%球迷傾向PSG留用麥巴比，多於簽入美斯的24%。

巴塞今日黃昏亦公布凌晨一仗的比賽大軍人選，缺陣近3個月的中堅碧基與前鋒巴夫韋迪傷癒歸隊，另一守將朗奴阿羅約則未能披甲。普捷天奴首次領PSG出戰歐洲賽，但有尼馬及迪馬利亞缺陣，中前場除了倚賴麥巴比，意國兵莫路伊卡迪、摩斯堅恩及馬高華拉堤亦肩負重任。

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