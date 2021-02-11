NBA｜湖人球星一眉料因傷唞3周 亞裔兵克拉遜領爵士挫76人 (20:09)

「一眉」安東尼戴維斯昨日作客丹佛金塊，半場前疑觸傷右腳舊患被調離場，甚至有傳他因阿基里斯腱撕裂面臨收咧。不過，《ESPN》報道他今日接受檢查後，傷勢未如傳聞般嚴重，但要待湖人明早完成作客征途後，再回到基地接受詳細檢查。據報湖人為保護這名球星，加上賽季漫長，或待下月明星賽後才讓他復出，意味他需休息最少9場常規賽。

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至於巫師今日主場迎戰火箭，有比爾獨取全場最高的37分，「韋少」韋斯特布克亦貢獻16分、15次助攻及13個籃板，加上八村壘等5將得分上雙，終助主隊以12分優勢挫火箭。聯盟一哥猶他爵士在榜首戰則未受考驗，以134：123主場擊敗東岸一哥費城76人，取得八連勝，後備兵佐敦克拉遜取得陣中最高的40分，擁有菲律賓血統的他再創NBA亞洲球員第三高得分。

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