澳網｜俄男將爆大冷闖4強 排名過百屢寫歷史 大坂直美贏台日對決 (17:24)

世界排名114位的卡拉錫夫早於32強淘汰8號種子、阿根廷籍的舒華斯文，再掃走20號種子艾利亞施米，晉級今日上演的8強。27歲的他面對年長兩歲的狄米托夫2：6先失首盤，但即以6：4扳平。位列18號種子的狄米托夫此時表現大跌watt，尾段一度需要休戰治療背傷，最終連輸兩盤1：6、2：6出局，賽後多次向教練說「對不起」。

卡拉錫夫此前只活躍於挑戰賽級別巡迴賽，但這次成為1968年公開賽年代以來，第一個首戰大滿貫正賽即闖4強的男將。他亦追平兩項紀錄，包括成為自1977年後，第二名躋身澳網4強的外圍賽球手，同時是自1991年的麥根萊之後，最低排名的澳網4強人馬。他將休戰一天，下仗對手是佐高域與阿歷山大薩維利夫的勝方。

女單的35歲老將謝淑薇則未能延續神奇之旅，面對前一姐、日籍球星大坂直美，以直落兩盤2：6敗陣，無緣4強。「細威」莎蓮娜威廉絲及世界第2的夏納，正爭奪另一女單4強入場券，勝者將鬥大坂直美。

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