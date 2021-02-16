德甲｜阿拉巴助拜仁雪戰逼和升班馬 德媒稱今公布季後投皇馬 (14:53)

新科世冠盃冠軍拜仁慕尼黑，今晨（16日）重返德甲幾乎落筆打三更，在主場雪戰落後兩球下以3：3逼和「升班馬」比勒費爾德，中止聯賽五連勝走勢。而拜仁後衛阿拉巴據報已跟皇家馬德里達成加盟口頭協議，這名28歲奧地利隊後衛將於當地時間周二出席記者會，或宣布落實離隊。
拜仁在卡塔爾踢畢世冠盃後回到德國，首戰即遇大雪，開賽不久已要用橙色皮球作賽。比勒費爾德藉主隊未站穩陣腳，在上半場連入兩球意外領先。換邊後停雪，球場清除積雪後，拜仁回復正常發揮，由羅拔利雲度夫斯基於47分鐘追回一球，縱使客軍在1分鐘後再入一球，但主隊仍憑哥倫天杜利素及艾方素戴維斯各建一功，加上比勒費爾德入球詐糊，終打和3：3。拜仁賽後21戰49分續居榜首，領先次席RB萊比錫5分，比勒費爾德20戰18分續排尾三第16位。
拜仁後衛阿拉巴此仗正選踢足全場，他今季一直有不少離隊傳聞，知名轉會記者羅馬諾報道，這名28歲奧地利國腳已跟西甲班霸皇家馬德里達成口頭協議，以自由身加盟簽約4年至2025年6月，年薪高達1200萬歐元（約1.13億港元）；拜仁日前落實從萊比錫簽入法籍後衛烏柏美卡奴，季後加盟。德國《圖片報》報道，阿拉巴於當地時間周二召開記者會，或正式交代將會離隊，但據西班牙電台報道，皇馬不會為阿拉巴開出超過900萬歐元的年薪。
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