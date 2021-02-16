英超｜華拿破入球荒領車路士升第4 新帥杜曹首5戰平摩連奴兩紀錄 (12:02)

車路士今仗起用阿列沙巴拿加把關，在開賽20分鐘縱有譚美阿巴謙因傷退下火線，但第100次在英超後備入替的基奧特，於上陣後11分鐘即近門補射先開紀錄，加上正選的迪姆華拿於39分鐘建功，結束在14場英超及剛好1000分鐘的入球荒，終在主場以2：0 輕取紐卡素，賽後24戰42分，以較佳得失球差力壓同日獲勝的韋斯咸，升上第4位，利物浦少2分跌至第6位。

杜曹自上月底上任以來，車路士在各項賽事領軍6仗5勝1和不敗，取得球隊自2019年11月以來首次聯賽四連勝。這名德籍教頭首戰英超頭5場即4勝1和取13分，隊史成績追平前帥摩連奴，僅次首5戰全勝的安察洛堤和沙利。此外，杜曹帶領下「藍戰士」在首5場英超只失1球，也是摩連奴在車路士及彼得泰萊在李斯特城後，英超史上第3名領隊達此成績。而且該失球更是來自車路士後衛魯迪格的烏龍球。

對於升上英超第4位，杜曹欣喜麾下把握了機會：「我們在上半場踢得很勇猛，在對方禁區內有不少攻門，也沒讓對方得到太多進攻機會。但球隊不會停步，還有很多工作要做，畢竟目前不少球隊的聯賽積分都很接近，我們無暇考慮其他球隊，只會專注自己。」

韋斯咸憑曼聯借將連格於完半場前博得12碼，由隊長迪格蘭賴斯主射中鵠，下半場再由伊沙迪奧普頭槌建功，以及賴恩費特歷斯在補時錦上添花，於主場3：0大勝榜尾的錫菲聯，近8場英超勝6仗取19分，在2021年的聯賽得分，僅次9戰全勝獲27分的榜首曼城。

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