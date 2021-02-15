F1︱紅牛明年起躍升廠隊 投資廠房研發自家引擎 (23:22)

本田去年尾宣布明年起退出F1，令紅牛及旗下二隊艾法托利只餘與雷諾合作或自行研發兩途。他們最終決定成立引擎公司，並購入本田的技術，自行製造未來3季的引擎零件。領隊漢拿稱這是一個長遠的考慮：「這筆投資龐大，不會只是短期考慮，顯示出我們留在F1的決心。」他堅稱這不像2016年與雷諾翻面，以TAG Heuer名義使用他們的引擎：「這是紅牛製造的引擎，就像平治使用平治引擎，來年車隊名也只會有Red Bull兩字。」

F1對上一支私人車隊選擇自行研發引擎，已經要數到1997至2005年的蘇巴車隊（現為愛快羅密歐），但他們被指長年購入法拉利的引擎設計。而綜觀F1歷史，只有早年的BRM轉型為廠隊並曾贏出比賽，漢拿表示他們有可能朝這方向前進：「我們的新設施有能力設計及生產下一代戰車的引擎，當然這也不排除與其他車廠在引擎或電子器械設計生產的合作，視乎以後的規例而定。」

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