NBA︱湖人不敵金塊 安東尼戴維斯疑傷阿基里斯腱退賽 (18:22)

湖人今與金塊合演上季西岸決賽翻版，首節打成33平手，惟戰至次節後段，湖人星將安東尼戴維斯在一次上籃時突然停下腳步，疑再次觸傷右腳阿基里斯腱退下火線。最終金塊憑約基治貢獻「三雙」下，率軍以17分之差輕取湖人，中止對方七連勝之餘，球隊亦取下三連勝，以15勝11負續排西岸第7，而湖人則以21勝7負續居次席。

同日快艇有利安納及保羅佐治報稱因傷缺陣下，憑老將路易斯威廉斯取下全場最高30分及交出10次助攻，主場以17之差輕取騎士。至於今屆黑馬鳳凰城太陽則在主場以109：90大勝奧蘭多魔術取六連勝，以17勝9負續居西岸第4。

東岸方面，兩支榜末球隊齊報捷，榜尾的華盛頓巫師有球星比爾取35分，加上「韋少」韋斯特布克貢獻「準三雙」，主場以104：91挫波士頓塞爾特人；而尾二的底特律活塞在球星比歷克格芬休戰下，憑中鋒美臣普林里取下生涯首次「三雙」，主場以123：112擊敗新奧爾良塘鵝。

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