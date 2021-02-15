意甲︱國米挫拉素升榜首　盧卡古平C朗成就 打吡前壯行色（附精華） (17:35)

國米今仗控制戰局，作客的拉素大部分時間形勢被動，至22分鐘更因韋斯利凱特侵犯拿達路被判罰12碼，盧卡古操刀得手先拔頭籌。完半場前盧卡古疑越位下破網，但球證翻看視像裁判（VAR）裁定有效，令國米手握兩球返回更衣室。換邊後米連高域沙域罰球建功，但拿達路其後憑反擊得手，接應盧卡古助攻射入空門，助國米全取3分，賽後22戰得50分，以1分力壓宿敵AC米蘭，升上榜首。

27歲的盧卡古傳射居功，連同國家隊賽事，職業生涯累積取得300球進帳，追平祖雲達斯射手基斯坦奴朗拿度（C朗）成就。而連同上季意甲，盧卡古10次主射極刑全數破網，按同期計算冠絕五大聯賽。而國米今季聯賽首11場主場賽事有9場奏捷，亦是自2009/10球季後首次，惟主帥干地賽後表示：「球隊今仗發揮令人滿意，但不要忘記下場就要面對AC米蘭，相信屆時要面對的挑戰將更大。」干地又讚揚中場基斯甸艾歷臣表現漸入佳境，稱對方正在適應意甲節奏。入球功臣拿達路則謙稱難以追趕盧卡古的比賽節奏，但認為升上榜首只是開始，籲隊友保持出色表現。

至於聯賽六連勝斷纜的拉素，賽後22戰得40分跌至第7位，主帥「細恩」施蒙尼恩沙基稱被判罰12碼後影響麾下心情致敗陣，但認同對手發揮較佳。曾效力拉素的意大利隊名宿韋利認為，拉素應繼續給予「細恩」時間而非換帥，相信對方可助球隊重奪意甲冠軍。

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