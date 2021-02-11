澳網｜佐高域大滿貫300勝 負傷闖8強 稱熱身始決定出賽 (22:06)

佐高域上一圈對美籍球手費斯期間疑拉傷腹肌，幾經辛苦打足5盤贏出，今晚對14號種子拉奧歷，至中段才開始迫得對方更多無壓力犯錯，最終以7：6、4：6、6：1、6：4贏出。

佐高域在賽後表示，「沒為這場比賽作任何準備」，因為每分每秒都是養傷時機：「如果不是大滿貫賽事，我肯定選擇棄權。我到熱身才決定打不打，練波的感覺還好，只是比賽期間有起伏。（備戰）不理想，但我不會有什麼投訴。現在最重要的是恢復，我過去48小時都有吃止痛藥，所以不知道實際上損傷是怎樣。」

6號種子薩維利夫則在另一場直落三盤6：4、7：6、6：3擊退佐高域的塞爾維亞同胞拿祖域，與較早時間淘汰堤安姆的狄米托夫一樣，晉級過程不失一盤。女單的2號種子夏納，則反勝法網冠軍施維雅達，下場鬥莎蓮娜威廉絲。

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Djokovic: 'When it warmed up, it was fine. During the match it was kind of on and off. It's not ideal but I cannot complain. I won the match against a great player. Hopefully it's going to be even better in two days.'— George Bellshaw (@BellshawGeorge) February 14, 2021