澳網｜佐高域大滿貫300勝 負傷闖8強 稱熱身始決定出賽 (22:06)

佐高域上一圈對美籍球手費斯期間疑拉傷腹肌,幾經辛苦打足5盤贏出,今晚對14號種子拉奧歷,至中段才開始迫得對方更多無壓力犯錯,最終以7:6、4:6、6:1、6:4贏出。

佐高域在賽後表示,「沒為這場比賽作任何準備」,因為每分每秒都是養傷時機:「如果不是大滿貫賽事,我肯定選擇棄權。我到熱身才決定打不打,練波的感覺還好,只是比賽期間有起伏。(備戰)不理想,但我不會有什麼投訴。現在最重要的是恢復,我過去48小時都有吃止痛藥,所以不知道實際上損傷是怎樣。」

6號種子薩維利夫則在另一場直落三盤6:4、7:6、6:3擊退佐高域的塞爾維亞同胞拿祖域,與較早時間淘汰堤安姆的狄米托夫一樣,晉級過程不失一盤。女單的2號種子夏納,則反勝法網冠軍施維雅達,下場鬥莎蓮娜威廉絲。

