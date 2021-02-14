英超｜曼城拋離曼聯8分 拉舒福特出征前拒投降 蘇斯克查或棄用迪基亞 (19:15)

西布朗vs.曼聯 now621台 2月14日晚上10：00直播

曼聯目前23戰得45分，只少李斯特城1分，出征西布朗只需和波，亦可以較佳失球差反壓同分的李城，重返次席；如果凱旋，他們更可反超前「狐狸」兩分。蘇斯克查賽前為門將人選費煞思量，事關正選龍門迪基亞在上場打和愛華頓後，被批評不濟及勇氣不足，副選門將甸恩軒達臣卻在日前的英格蘭足總盃，助球隊加時後以1：0淘汰韋斯咸。

蘇帥說：「我們每個位置都至少有兩名球員，每個球員都知道必須有表現，門將不會例外。讓甸恩回歸（他上季被借至錫菲聯）是共識，他無論什麼時候都踢得很好，令我愈來愈難放棄他。」

蘇帥又承認曾受曼聯前帥費格遜影響15年，從對方身上獲益良多，卻否認同屬一類人：「我以自己認為正確方法領軍，不用詢問別人。來到曼聯後，我進入一個漸進階段，已成長為今天的我。我並非刻意這麼做，只是做回自己。」

蘇帥在打和愛華頓後，曾稱曼聯並非奪標分子，拉舒福特卻不認同：「機會總是有的，但我們必須專注於自己，專注於作為一個團隊向前邁進。我們仍在努力成為最好的球隊，如果成功，定有機會贏得重要賽事的冠軍。」

曼城周日凌晨大勝熱刺中，梅開二度的根度簡因鼠蹊受傷，在69分鐘退下火線，領隊哥迪奧拿賽後稱未知對方傷勢。根度簡近况大勇，近12場英超獨取11球，是1994/95年球季的熱刺名將奇連士文（20球），以及曼城名宿羅士拿（15球）後，在英超入球第三多的德籍球員。

哥帥說：「根度簡有驚人的埋門觸角，我說過很多次他可以當『假9號』，人們都嘲笑我。明顯地，我們因他入了兩球和獲得12碼。」曼城未來兩場英超作客愛華頓和阿仙奴後，便會在下周的歐聯16強首回合，在中立場作客慕遜加柏。

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