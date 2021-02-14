日本地震｜東京奧運組委明日檢查賽場 聖火傳遞下月於福島展開存疑 (20:38)

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地震發生於當地時間昨晚11時07分（即本港昨晚10時07分），福島、宮城縣等震度達6級，今夏東奧的棒球項目原定於福島縣上演，宮城縣和震度達5級的茨城縣則舉行部分足球賽事。東奧組委會稱，上述場館目前沒有問題，明天再檢查各建築物。

至於東奧聖火傳遞原定下月25日展開，首站正是10年前受311東北大地震打擊最嚴重的福島縣，但經歷昨晚地震後，當地有道路及建築物受損，東奧組委會將檢視聖火路線有否受影響，但強調籌備工作繼續。

另外，因應國際體育仲裁法庭對俄羅斯隊的兩年禁賽令，國際冰聯允許以中立身分參賽的俄籍運動員，以該國音樂大師柴可夫斯基的樂曲代替國歌。而29歲女將Angelina Golikova以俄國冰總名義出戰短道速滑世界賽，昨於500米首度奪金後，頒獎禮上奏起柴可夫斯基第一鋼琴協奏曲。

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