NBA｜杜蘭特為籃網復出倒戈挫勇士 林書豪復勇取發展聯盟首勝 (17:57)

杜蘭特因上周成為密切接觸者，隔離6天後在今早復出，即首度回到勇士主場倒戈。主隊賽前為他準備致敬片段，他站在場邊靜默觀看後，便領籃網爭取兩連勝，最終攻入20分，加上夏登獨取19分及16次助攻的雙雙，以及連同艾榮全隊6人得分上雙，大勝「咖哩仔」史堤芬居里取得27分的勇士。

三巨頭今仗合共取得62分，艾榮認為漸見化學作用，亦解答球迷一直關心的分工疑團。他稱：「我們在4天前決定了，那次我對他說，你打控衛吧，我來打得分後衛，就是這麼簡單。他來投後一直表現很好，讓我的工作也變得輕鬆。」

至於猶他爵士今早主場以112：94擊敗邁阿密熱火，以七連勝姿態高踞聯盟一哥之位。西岸勁敵洛杉磯湖人明早作客丹佛金塊，主力勒邦占士昨日迎戰孟菲斯灰熊時，分別被指與古斯馬「插水」，今日遭聯盟警告。

而美籍台裔球星林書豪今日續戰發展聯盟（G League），攻下聖克魯斯勇士全隊最高的29分兼貢獻9次助攻，領軍以124：116挫威斯特徹斯特尼克，取得新季首勝。

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