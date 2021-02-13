英超｜利物浦反負李斯特城 卡巴克首登場即惹禍 艾利臣再失誤 (22:32)

法賓奴今季因為3名一隊中堅悉數嚴重受傷，成為利物浦今季防線首選，但近期亦受肌肉問題困擾，是役缺陣。主帥高普賽前亦表示，未知對方能否趕及歐聯對RB萊比錫時候命。通天老倌占士米拿亦在早段受傷，開賽17分鐘已退下火線，由堤亞高艾簡達拿入替。

至於紅軍新兵奧辛卡巴克終首度在英超披甲，伙拍隊長佐敦軒達臣，二人卻未能看管李斯特城前鋒占美華迪。後者上半場已有4次攻門，包括末段卡巴克兩次失誤後形成單刀，但分別射中楣和被客軍門將艾利臣比加拍出。

利物浦換邊後有起色，右閘阿歷山大阿諾特的罰球中楣角，其後一次殺入禁區橫傳，法明奴未能起腳下獻後腳助攻，由沙拿第一時間撞射入網。利物浦於67分鐘破悶局，卻只開心了11分鐘。在兩次爭議判決中，李城的12碼改判為罰球，占士麥迪臣直接射入，視像裁判（VAR）推翻旁證越位指示，裁定入球有效。

李斯特城再在81分鐘反超前，他們一次大腳長傳原本沒有威脅，但艾利臣走出禁區嘗試解圍時，卡巴克亦伸一腳。兩人相撞後，讓華迪控球後推入空門。卡巴克再走甩李斯特城翼鋒哈維班尼斯，讓後者於85分鐘埋齋，助李城反勝3：1，暫以1分優勢壓過曼聯，進佔次席。利物浦有機會在今輪被車路士、韋斯咸或愛華頓趕過，跌出前四。

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