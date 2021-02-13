英超｜熱刺作客曼城爭返前六 巴利自稱狀態佳遭摩連奴質疑 (21:04)

曼城vs.熱刺 now611/621台 2月14日凌晨1：30直播

巴利今季回巢熱刺，但表現不似預期，近仗未獲正選，周四於英格蘭足總盃16強被愛華頓淘汰一仗，沒被列入大軍名單。他在球隊出戰足總盃前，於Instagram上載一張操練照片，表示自己「今日操練不錯」，竟引來主帥摩連奴在今輪英超前的記者會上激動回應。

摩帥表示，這名威爾斯隊射手所言與事實不符，又稱迫不得已道出實情：「或許那帖子不是巴利寫的，我不能確定，但內容完全是錯誤的。他近日感到不適，要求掃描檢查，結果雖沒驗出傷患，但我們所有人必須以他的感覺為重，所以他未準備好候命，就是這麼簡單。」

熱刺經歷聯賽三連敗，上輪終挫西布朗返勝軌，現以22場36分排第8，落後第5的車路士和第6的韋斯咸3分。藍月以22場50分高踞榜首，將挾各項賽事15連勝強勢出擊。

此外，熱刺下周五作客禾夫斯貝加的歐霸32強首回合，因應奧地利防疫旅遊限制移師匈牙利布達佩斯，意味除了李斯特城，其餘5支英超隊今輪歐戰作客賽事，均在中立場上演。

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