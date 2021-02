F1｜艾朗素踩單車遭車輛迎面撞倒 上顎手術成功勢趕及下月試車 (19:09)

西班牙籍名將艾朗素前周四訓練後踩單車回家,被迎面車輛撞倒後送院。他的新東家阿爾派(前身為雷諾)發聲明,表示這名車手上顎骨折,已完成手術,將留院觀察48小時,之後返家休養數天,希望他可趕及為新季準備。艾朗素隨即在社交網報平安,感激車迷支持之餘,亦表示期待重返車場備戰新季。

F1因澳洲站疫下延期,改於下月26日在巴林揭幕,各隊會於下月12至14日在巴林試車,據報艾朗素可趕及傷癒上場。

Thanks for all your wishes, I’m ok and looking forward to getting 2021 underway.💪💪💪💪

Let’s gooooooooooooooo— Fernando Alonso (@alo_oficial) February 12, 2021