F1｜艾朗素踩單車遭車輛迎面撞倒 上顎手術成功勢趕及下月試車 (19:09)

西班牙籍名將艾朗素前周四訓練後踩單車回家，被迎面車輛撞倒後送院。他的新東家阿爾派（前身為雷諾）發聲明，表示這名車手上顎骨折，已完成手術，將留院觀察48小時，之後返家休養數天，希望他可趕及為新季準備。艾朗素隨即在社交網報平安，感激車迷支持之餘，亦表示期待重返車場備戰新季。

F1因澳洲站疫下延期，改於下月26日在巴林揭幕，各隊會於下月12至14日在巴林試車，據報艾朗素可趕及傷癒上場。

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