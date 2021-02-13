澳網｜彼絲高娃32強倒灶 首盤後球員通道掟拍 堅稱場外有權發泄 (16:27)

女單世界排名第6的捷克籍星將彼絲高娃，今日在第3圈以直落兩盤5：7，不敵排名低21位的後輩梅祖娃。彼絲高娃失落首盤後發脾氣，先在場上掟拍被警告，再走到球員通道掟爛另一塊球拍，裁判得知後表示她兩度違規需罰扣分，彼絲高娃立即上前向裁判表達不滿：「那是球場外，我有權這樣做。」

彼絲高娃抗議不果，次盤一度領先局數5：0下，再連失7局反負。梅祖娃繼去年美國公開賽後，再闖大滿貫16強，將面對擊敗11號種子賓絲晉級的梅頓絲（Elise Mertens）。

另外，維多利亞州一間酒店出現群聚感染，共13人確診，州政府今日起封城5天，澳網改為閉門作賽，昨日一哥佐高域一仗期間，已有工作人員呼籲球迷離場。州長Daniel Andrews在記者會上避談「澳網」一名，但稱體育賽事將以工作場所的形式繼續運作，但不會是人群聚集的娛樂場所，隱晦表示無意腰斬賽事。

男單方面，4號種子丹尼麥維迪夫今在第3圈面對塞爾維亞籍的卡積奴域，打足3小時6分鐘後險勝盤數3：2，將和美籍的Mackenzie McDonald爭入8強。頭號種子佐高域和美籍球手費利斯昨日激戰3小時25分鐘，以盤數3：2險勝晉16強，但其間一度到場邊治療，賽後表示拉傷肌肉，未知會否續戰。

3號種子堤安姆昨日亦苦戰5盤過關，舒華施文則以盤數0：3不敵外圍賽晉級球手，成最早出局的男單前8種子。而中華台北籍球手謝淑薇雖在強項女雙第3圈止步，但昨日在單打過關斬將，躋身16強平個人大滿貫單打最佳成績。

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