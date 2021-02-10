體育

世冠盃︱拜仁保定決賽前突離隊返德 傳前女友分手一周後自縊 (23:39)

力爭六冠王的歐聯盟主拜仁慕尼黑，後日凌晨（12日）將在世界冠軍球會盃決戰中北美洲冠軍堤格雷斯，但中堅謝路美保定得悉，其分手僅1周的前女友身亡後，他便離開大軍。

德媒報道保定的前女友，25歲波蘭籍模特兒卡絲雅（Kasia Lenhardt），昨被發現伏屍柏林的寓所，初步估計是自殺。拜仁教練費歷克亦確認保定提前返德，缺席世冠盃決賽，亦未知對方何時歸隊：「他走來我的房間，跟我說要先回家處理，我批准了。」

在保定缺陣下，拜仁是役勢以歷卡斯蘇尼取代他，伙拍阿拉巴扼守防線，力拒堤軍前鋒基格納。

其他報道：桌球︱前經理人續告傅家俊違約 社交網專頁管理權爭議告終

其他報道：魔獸之子︱杜奧巴愛兒投意丁隊 簽約4個月誓領軍升班

相關字詞﹕體育 編輯推介 足球 德甲 世冠盃 拜仁慕尼黑 謝路美保定 費歷克 堤格雷斯

上 / 下一篇新聞