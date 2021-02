世冠盃︱拜仁保定決賽前突離隊返德 傳前女友分手一周後自縊 (23:39)

德媒報道保定的前女友,25歲波蘭籍模特兒卡絲雅(Kasia Lenhardt),昨被發現伏屍柏林的寓所,初步估計是自殺。拜仁教練費歷克亦確認保定提前返德,缺席世冠盃決賽,亦未知對方何時歸隊:「他走來我的房間,跟我說要先回家處理,我批准了。」

在保定缺陣下,拜仁是役勢以歷卡斯蘇尼取代他,伙拍阿拉巴扼守防線,力拒堤軍前鋒基格納。

