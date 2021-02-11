澳網丨謝淑薇爆冷挫前美網冠軍 賽後搞笑回應年齡提問 大威姬維杜娃次圈出局 (16:51)

世界排世71的謝淑薇今早面對賽事8號種子安祖絲古，爆冷以兩盤6：3、6：2輕勝，繼2019年溫網後再晉大滿貫第3圈。她賽後表示對手越強，打得越起勁，而被問及職業生涯是否接近尾聲時，35歲的她表示：「提醒你一下，在亞洲我們不會公開討論女性的年齡。」

謝淑薇的下輪對手為曾奪5項大滿貫意籍雙打好手艾蘭妮（Sara Errani），後者雖從外圍賽晉級，但今日在次圈以6：1、6：0掃走維納絲威廉絲。貴為前一姐的「大威」自2019年澳網後，已超過一年未能在大滿貫打入第3圈。

至於繼續爭取產後首「貫」的10號種子細威，則花69分鐘以6：3、6：0速勝塞爾維亞籍球手史杜珍諾域（Nina Stojanovic）。而9號種子姬維杜娃面對羅馬尼亞籍克莉絲天娜（Sorana Cirstea），意外以盤數1：2出局。

男單方面，力爭三連霸的頭號種子佐高域面對美籍球手堤亞科（Frances Tiafoe），激戰3小時30分鐘以盤數3：1勝出；3號種子堤安姆以直落3盤淘汰德籍對手，輕鬆打入第3圏。2014年冠軍華雲卡，則苦戰5盤不敵匈牙利的富素域斯。

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