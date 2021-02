澳網丨謝淑薇爆冷挫前美網冠軍 賽後搞笑回應年齡提問 大威姬維杜娃次圈出局 (16:51)

世界排世71的謝淑薇今早面對賽事8號種子安祖絲古,爆冷以兩盤6:3、6:2輕勝,繼2019年溫網後再晉大滿貫第3圈。她賽後表示對手越強,打得越起勁,而被問及職業生涯是否接近尾聲時,35歲的她表示:「提醒你一下,在亞洲我們不會公開討論女性的年齡。」

謝淑薇的下輪對手為曾奪5項大滿貫意籍雙打好手艾蘭妮(Sara Errani),後者雖從外圍賽晉級,但今日在次圈以6:1、6:0掃走維納絲威廉絲。貴為前一姐的「大威」自2019年澳網後,已超過一年未能在大滿貫打入第3圈。

至於繼續爭取產後首「貫」的10號種子細威,則花69分鐘以6:3、6:0速勝塞爾維亞籍球手史杜珍諾域(Nina Stojanovic)。而9號種子姬維杜娃面對羅馬尼亞籍克莉絲天娜(Sorana Cirstea),意外以盤數1:2出局。

男單方面,力爭三連霸的頭號種子佐高域面對美籍球手堤亞科(Frances Tiafoe),激戰3小時30分鐘以盤數3:1勝出;3號種子堤安姆以直落3盤淘汰德籍對手,輕鬆打入第3圏。2014年冠軍華雲卡,則苦戰5盤不敵匈牙利的富素域斯。

Hsieh: ''Just a reminder, in Asia we normally don't say the girls age in public'' 🤣🤣🤣🤣 I love her! pic.twitter.com/CN0Qs0rgnQ— LorenaPopa 🕵️‍♀️🎾 (@popalorena) February 10, 2021