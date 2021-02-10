意大利盃︱派路首季掌祖雲闖決賽締紀錄　國米出局干地舉不文手勢或被罰 (21:22)

主場出擊的祖雲達斯，賽前有10名球員已有黃牌在身，若再領黃將無緣在決賽上陣，因此今仗踢法未見進取，焦點落在正選上陣並有7次射門的基斯坦奴朗拿度（C朗）。非勝不可的國米則一如所料以盧卡古及拿達路馬天尼斯掛帥，但全場多次施射均無功而還。兩軍最終互交白卷，令祖雲達斯創紀錄第20次晉級意盃決賽，將與明晨交鋒的拿玻里及阿特蘭大勝方爭冠。

連同國家隊賽事，C朗職業生涯第32次領軍晉級決賽，當中有22次均能凱旋，賽後在社交網上載與隊友的更衣室合照，喜不自勝。主帥派路執教首季便有望領軍爭冠，成意大利球壇第9人，賽後稱一切盡在意料之內：「一開始我的目標便是意超盃奪冠、意盃晉級決賽，以及歐聯晉級16強。作為球員這比較容易，但作為教練你要提前做好準備。」派路亦稱讚防線發揮出色，並相信後備上陣的老將基亞連尼可恢復最佳狀態。

繼上屆意大利盃再於4強出局的國米，今仗有3將領黃之餘，場外亦火藥味十足。球員生涯曾效力「斑馬兵」的主帥干地，半場時曾向看台上的祖雲達斯高層作不文手勢，或遭賽會處罰。「斑馬兵」主席艾里尼完場後則向干地還擊，疑以粗言斥喝對方閉嘴。歐聯及意盃相繼出局，干地卻稱麾下今仗「嚇到」對手：「我們的表現震攝了祖雲，球隊不斷從敗仗學習，你可見我們的表現已有改善，出局並非終結。」

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