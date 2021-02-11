NBA丨羅斯回歸紐約人首仗獻14分　稱和主帥鐵保杜默契如情侶 (15:33)

羅斯由底特律活塞重返紐約人，回到昔日芝加哥公牛恩師鐵保杜麾下，今早於常規賽作客熱火一仗後備上陣，落場20分鐘交出14分、3次助功，僅次於攻入全隊最高18分的艾法披頓。而畢拿斬獲26分、10次助功、8個籃板，領熱火以98：96今季首獲三連勝。

羅斯表示決定離開活塞時，鐵保杜執教的紐約人是自己唯一心水：「我無法解釋我倆的協同作用，就像一對奇特的情侶，基於某種原因，我們會了解球賽。無論我到了哪裡，或是他到了哪裏，都繼續全力爭勝。」鐵保杜亦稱相信對方很快能融入，助球隊進步。

同日賽事方面，布魯克林籃網雖有夏登取得「雙雙」24分、12助攻，艾榮亦獻27分、7助攻，仍作客以111：122敗予活塞，近5戰4敗，活塞則避過5連敗。而「咖哩仔」史堤芬居里轟入32分，領金州勇士作客以114：91挫聖安東尼奧馬刺。

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