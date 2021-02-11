英足盃｜麥湯米尼奠勝領曼聯闖8強 連續3場士哥 蘇斯克查讚展射手本能 (12:50)

麥湯米尼今晨（10日）於英格蘭足總盃加時一箭定江山，助曼聯主場以1：0驚險淘汰韋斯咸，連續7年進軍8強。領隊蘇斯克查表示或將今季入球激增的麥湯米尼推前，發揮此子的埋門能力，又為表現不濟的雲迪碧克護航。
紅魔今晨主場迎韋斯咸，兩軍在法定時間互交白卷，戰至加時7分鐘，由後備上陣的麥湯米尼接應拉舒福特橫傳，禁區內起腳破網奠勝，助曼聯連續7年躋身8強，兼在足總盃主場九連勝，追平1908至1912年創下的隊史紀錄。今仗首次使用腦震盪換人的英格蘭聯賽新例，安東尼馬迪爾和客軍中堅伊沙迪奧普爭頂時頭撼頭，經治理後二人均可繼續作賽，但迪奧普易邊後應用新例被換走，賴恩費特歷斯入替。
連續3仗士哥的麥湯米尼今季大爆發，各項賽事上陣30場入7球，是他此前4季共84場賽事的總和。蘇斯克斯盛讚這名防中是個好前鋒：「臨場上，他就是個前鋒。他曾是前鋒，埋門一腳很具信服力，砰一聲，就完成入球。我們要釋放他，讓他向前，他會帶來入球威脅。」
相比之下，攻中雲迪碧克表現沉寂，於73分鐘被換走，全場僅一次不中目標的射門，亦沒創造機會，今季25次上陣只得1入球、1助攻。雖獲蘇帥護航，稱他把工作完成得「乾淨俐落」，但球會名宿曉士（Mark Hughes）認為雲迪碧克不被隊友信任，促這名以3500萬鎊來投的中場盡快交出表現。
此外，歐洲足協確認曼聯下周末作客皇家蘇斯達的歐霸32強首回合，因防疫政策移師都靈的祖雲達斯球場。
至於今晨另一場足總盃16強賽事，般尼以0：2不敵英冠的般尼茅夫，無緣晉級。