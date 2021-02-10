魔獸之子︱杜奧巴愛兒投意丁隊 簽約4個月誓領軍升班 (17:52)

杜奧巴在2000年效力法國球隊勒芒期間，誕下現年20歲的艾錫杜奧巴。這名身高1.78米的射手其後隨父親前往英國，在車路士青訓系統出道，其後加盟法甲球會甘岡，並在青年軍上陣，2019年更獲提拔至B隊。有望取得升班資格的意丁球會US弗格爾，周一宣布簽入這名「星二代」，惟未有披露轉會費。艾錫據報與新東家簽約至今年6月，冀助現時位列第7的US弗格爾取得升班資格。

除艾錫杜奧巴外，不少名將之後近年亦湧現，追隨父親步伐成為足球員。皇家馬德里主帥施丹的兒子安素施丹現時效力艾美利亞，其昔日法國隊戰友杜林的兒子馬古斯則效力慕遜加柏。而荷蘭隊名宿古華特兒子祖斯甸古華特，以及意大利隊名將馬甸尼之子丹尼爾馬甸尼，均曾在意甲上陣。

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