世冠盃｜羅拔仔起孖寫波蘭人紀錄 5年半轟250球勝美斯C朗（附精華） (16:39)

利雲度夫斯基首次參加世冠盃，首戰即獲選為賽事最佳球員（MVP），亦成為首名波蘭籍球員在世冠盃建功，以及其職業生涯第11項賽事入球。他賽後表示這展示爭冠的決心：「我們想贏得錦標成為六冠王，世冠盃總是有特別意義，我們已準備迎接決賽。」

這名32歲波蘭隊中鋒今季保持勇態，除了在德甲上陣19場入24球，在五大聯賽射手榜遙遙領先。據統計，自2015/16球季以來，「羅拔仔」為拜仁在各項賽事轟入250球，同期入球數比美斯的239球，以及C朗拿度的225球還要多，冠絕五大聯賽。他自2014年夏天加盟拜仁以來，7季上陣316場入275球及交出48次助攻，是拜仁隊史射手榜排第2位。

拜仁主帥費歷克說，從4強所見，堤格雷斯踢法機動及充滿活力，提醒麾下不能輕視：「如果可在決賽勝出捧盃，我們就會以6冠身分正式完成一個出色的球季，在拜仁球會歷史上將會是非凡的一年。」兩名中場哥列斯卡及查維馬天尼斯，此前因病毒檢測呈陽性而須隔離未能隨隊，費歷克確認二人都不會再飛抵卡塔爾出戰決賽，只會留在慕尼黑訓練。

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