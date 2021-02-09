港超｜楊正光過年後北上 返梅州客家執教U23球隊 (19:04)

楊正光於2015年12月底由東方轉投梅州客家任助教，2017年3月返港再戰港超，先後任香港飛馬及富力R&F主教練。富力去年10月中散班後，這名44歲港足名宿近日落實將重返梅州，任該隊U23主教練。

楊正光向本報表示，起初打算在港尋覓工作，但當時因球場關閉未能成事，加上一個月前梅州客家總經理曹陽邀他帶領U23球隊，為事業及家庭生計決定再次北上，將於農曆新年過後出發。因應兩地防疫措施，光sir承認今次將會離港較長時間，只能透過視像會議與留港的家人見面。

梅州客家近年先後簽入兩名港腳徐宏傑及梁諾恆，梁諾恆高價轉投另一中甲隊浙江綠城，梅州再從富力簽入前季香港足球先生伊高沙托尼。富力散班後，已有11名球員成功落班，盧均宜、方栢倫、馮慶燁、徐宏傑、林樂勤、林衍廷、謝家榮、林恩許及杜度留在港超，林志堅則回家鄉德國加盟地區聯賽球隊。

另邊廂，傑志後衛李毅凱昨日落實離隊轉戰中甲，傳加盟有港足名宿吳偉超任助教的南通支雲。這名26歲港足守將在社交網撰長文，感謝傑志會長伍健及主教練朱志光14年以來的栽培：「我從12歲加入傑志的大家庭，從一個懵懵懂懂的小孩子變成隊內的正選中後衛，都多得他們的栽培和教導，我足球場上的好爸爸，我永遠不會忘記你們對我的恩惠。」

他形容自己足球道路不平坦，試過失敗和放棄，幸得球會上下支持關心，而上季能夠戴上傑志隊長臂章高舉菁英盃，並有份贏得港超冠軍，是完成了心願，準備好迎接新一章：「在長江三角洲，有一個新天地，我決定一闖。」

至於上季效力傑志的33歲塞爾維亞籍中鋒高美斯，落實加盟斯洛伐克乙組球會FC Kosice。

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