西甲︱蘇亞雷斯破C朗入球紀錄 皇馬查傷兵潮起因 盼追趕一哥馬體會 (18:03)

現時效力意甲豪門祖雲達斯的C朗，2009/10球季由曼聯加盟皇家馬德里時，首17場賽事極速入15球，但紀錄今晨被打破。馬體會今仗早段失守，「阿蘇」完半場前扳平，易邊後5分鐘再建功助球隊反超前；主隊在89分鐘再失一球，被切爾達逼和2：2，聯賽八連勝走勢中斷，但20輪得51分續居榜首。

「阿蘇」連續4輪士哥，今季加盟後出戰首17場西甲狂轟16球，超越C朗成本世紀最快為新東家達此入球數的西甲球員，兼助馬體會以8分優勢領前聯賽榜，令人再次記起「地上最強」季前棄用這名射手的決定。

至於皇馬再添中場艾達米列達奧及守將奧迪奧蘇拿兩名傷兵，周三凌晨主場迎基達菲一仗，只得12名一隊球員候命，令主帥施丹不得不徵召數名青年軍。皇馬今季共38名球員曾受傷，球隊已著手研究傷患連連的原因。

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