沙排︱港將劉梓浩戰勝白血病 社交網報喜「牛年精精神神回歸」 (21:28)

亞運沙排港將劉梓浩去年8月因白血病復發，網上眾籌60萬，短短時間即獲港人響應籌足醫藥費。他治療近半年，在與拍檔王沛林經營的社交專頁宣布已經痊癒：「各位，2021新年快樂，我係劉梓呀，大家近排點呀？轉眼就半年喇，今日係公布一個好消息，我康復啦！」他再次感激港人慷慨捐助，讓他可以用新療法，效果亦理想，現時正處於休養期。

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他又稱因免疫力欠佳，大部分時間均留在家中，但提早向支持者拜年：「我會喺牛年精精神神回歸大家眼前，趁機會同大家拜個早年，身體健康，萬事如意！」劉梓浩在2018年亞運期間不適退賽，其後證實患上白血病，一度痊癒重返健身室，但去年7月復發。

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