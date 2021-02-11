高球｜港將陳芷澄為備戰留美 新年目標衝擊LPGA兼東奧獎牌 (13:26)

陳芷澄正在拉斯維加斯基地準備個人第4個LPGA賽季，本月底迎來新季首仗前，以視像形式與香港傳媒分享目標。這名27歲港將去年3月一度回港避疫，直至7月返美參與LPGA復賽，相隔多月再談上季經歷，陳芷澄表示仍歷歷在目：「去年有機會回港見家人朋友，卻因此暫停訓練，令復賽挑戰更大，發夢都想不到成績這麼差，曾擔心不能回復原有水平，所以決定不回港過聖誕、新年，希望追回錯失的時間，亦因疫情學懂要把握每個比賽機會。」

上季復賽初期成績不穩，令Tiffany無緣出線大滿貫賽事，今季除了爭取出戰所有大滿貫，亦訂下更高目標：「經過這幾個月訓練，近來狀態不錯，希望今季在巡迴賽打入前10，甚至贏得首項冠軍。」LPGA因應疫情，今季取消於澳洲揭幕，陳芷澄表示家人往年會赴澳洲觀戰兼一同慶祝農曆新年，今年要獨自在美國度過，但亦是第9年在外地過年，早已習慣。

至於今年7月上演的東京奧運，陳芷澄在東奧積分排名第50，大有機會以前60名身分再度征奧。因兼顧LPGA賽事，她預計只能提早一周回港適應時差，但劍指獎牌的目標不變。她又表示暫不擔心東奧取消：「自己一向對每場比賽同樣認真，若奧運取消當然會失望，但會繼續在巡迴賽努力，磨練自己，3年後再發起挑戰。」

此外，陳芷澄多年的贊助商瑞士盈豐銀行疫下再推出獎學金計劃，資助體壇新星，有意參加者可在4月30日前報名，詳情參閱瑞士盈豐銀行facebook專頁。

其他報道：港超｜傑志宣布李毅凱離隊轉戰中甲 傳投南通支雲 亞冠對手或有變

其他報道：葡超｜本田圭佑加盟樸迪莫倫斯 傳今季未合資格上陣