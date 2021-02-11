世冠盃｜拜仁與艾阿里爭入決賽　路明尼加：擁爭勝DNA為第6冠而來 (22:38)

艾阿里vs.拜仁慕尼黑 開電視77台、有線601/661台 周二凌晨02：00直播

路明尼加說：「我們此行有一個明確目標，就是要將世冠盃冠軍帶返慕尼黑。同一年獲6個錦標，只有巴塞隆拿曾經這樣。」拜仁手上的5個冠軍是歐聯、德甲、德國盃、德國超級盃和歐洲超級盃。路明尼加續說：「囊括所有錦標，一直以來都是於拜仁DNA的一部分。」教練費歷克亦說：「我們絕對想參加這賽事，亦知道這需要額外付出心力，但我們很有動力。」

拜仁中場甘美治則稱，雖因昨日太晚抵達卡塔爾導致錯過練習，但仍對打入決賽充滿信心。拜仁若挫非洲代表球隊艾阿里，將會決戰堤格雷斯，這支中北美洲冠軍今晨憑法國前國腳前鋒基格納下半場射入12碼，以1：0淘汰南美自由盃盟主的巴甲球會彭美拉斯。

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